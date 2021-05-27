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Украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Четверг, 27 мая 2021, 15:48

Синоптики и спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным Укргидрометцентра, 28 мая в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области 28 мая ожидаются грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с.

Украинская правда
Темы: погода


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