Украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Синоптики и спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным Укргидрометцентра, 28 мая в Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области 28 мая ожидаются грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с.