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Сміття, яке мігрувало по Тисі до Угорщини, має румунське походження – екоінспекція

Четвер, 27 травня 2021, 16:28
Сміття, яке мігрувало по Тисі до Угорщини, має румунське походження – екоінспекція
karpat.in.ua

За результатами спільної експертизи природоохоронних органів України і Угорщини, 80% сміття, яке потрапило по річці Тиса до Угорщини, має румунське походження.

Джерело: Facebook-сторінка голови Держекоінспекції Андрія Мальованого

Пряма мова: "80% сміття, що потрапило до Угорщини по річці Тиса, має румунське походження".

Деталі: Мальований зазначив, що про це свідчать результати експертизи, яку провели представники правоохоронних та природоохоронних органів України та Угорщини.

За його словами, Україна продукує п'яту частину всіх відходів, що засмічують Тису.

Глава держекоінспекції повідомив, що басейнове управління водних ресурсів Тиси розробляє документацію, щоб створити відеосистему, яка займеться моніторингом стану річки на українсько-угорському кордоні.

Впровадження такого спостереження дозволить вчасно виявляти та усувати сміттєві затори до того, як вони потраплять на територію Угорщини.

Нагадаємо: 

  • Президент Угорщини Янош Адер у листі до президента України Володимира Зеленського закликав вирішити ситуацію із забрудненням Тиси, оскільки її води несуть купи сміття до Угорщини, з яким угорська влада вже не може впоратися. 

Українська правда

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Теми: УгорщинаекологіяУкраїнаРумунія
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