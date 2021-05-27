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Мусор, мигрировавший по Тисе в Венгрию, имеет румынское происхождение – экоинспекция

Четверг, 27 мая 2021, 16:28
karpat.in.ua

По результатам совместной экспертизы природоохранных органов Украины и Венгрии, 80% мусора, попавшего по реке Тиса в Венгрию, имеет румынское происхождение.

Источник: Facebook-страница председателя Госэкоинспекции Андрея Малеваного

Прямая речь: "80% мусора, попавшего в Венгрию по реке Тиса, имеет румынское происхождение".

Детали: Малеванный отметил, что об этом свидетельствуют результаты экспертизы, которую провели представители правоохранительных и природоохранных органов Украины и Венгрии.

По его словам, Украина производит пятую часть всех отходов, засоряющих Тису.

Глава госэкоинспекции сообщил, что бассейновое управление водных ресурсов Тисы разрабатывает документацию, чтобы создать видеосистему, которая займется мониторингом состояния реки на украинско-венгерской границе.

Внедрение такого наблюдения позволит своевременно выявлять и устранять мусорные пробки до того, как они попадут на территорию Венгрии.

Напомним:

  • Президент Венгрии Янош Адер в письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому призвал разрешить ситуацию с загрязнением Тисы, поскольку ее воды несут кучи мусора в Венгрию, с которым венгерские власти уже не могут справиться.

Украинская правда
Темы: ВенгрияэкологияУкраинаРумыния


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