Контррозвідка СБУ затримала в Києві злочинця з Молдови
Четвер, 27 травня 2021, 17:35
Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали у Києві громадянина Молдови, який незаконно перетнув державний кордон України та переховувався від кримінального переслідування правоохоронців цієї держави.
Джерело: СБУ
Деталі: За даними спецслужби, іноземець, якому СБУ заборонила в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів у Республіці Молдова.
Іноземця затримано, йому повідомили про підозру у незаконному перетині державного кордону України.
Вказано, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Українська правда