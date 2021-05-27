Контррозвідка СБУ затримала в Києві злочинця з Молдови

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали у Києві громадянина Молдови, який незаконно перетнув державний кордон України та переховувався від кримінального переслідування правоохоронців цієї держави.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, іноземець, якому СБУ заборонила в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів у Республіці Молдова.

Іноземця затримано, йому повідомили про підозру у незаконному перетині державного кордону України.

Вказано, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.