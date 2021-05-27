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Контррозвідка СБУ затримала в Києві злочинця з Молдови

Четвер, 27 травня 2021, 17:35

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та затримали у Києві громадянина Молдови, який незаконно перетнув державний кордон України та переховувався від кримінального переслідування правоохоронців цієї держави.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними спецслужби, іноземець, якому СБУ заборонила в’їзд в Україну, потрапив на територію нашої держави поза пунктами пропуску. Крім цього, він перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу за вчинення кримінальних злочинів у Республіці Молдова.

Іноземця затримано, йому повідомили про підозру у незаконному перетині державного кордону України.

Вказано, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: СБУМолдоваКиїв


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