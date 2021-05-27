Контрразведка СБУ задержала в Киеве преступника из Молдовы
Четверг, 27 мая 2021, 17:35
Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали в Киеве гражданина Молдовы, который незаконно пересек государственную границу Украины и скрывался от уголовного преследования правоохранителей этого государства.
Источник: СБУ
Детали: По данным спецслужбы, иностранец, которому СБУ запретила въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова.
Иностранец задержан, ему сообщили о подозрении в незаконном пересечении государственной границы Украины.
Указано, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Украинская правда