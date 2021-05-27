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Контрразведка СБУ задержала в Киеве преступника из Молдовы

Четверг, 27 мая 2021, 17:35
Контрразведка СБУ задержала в Киеве преступника из Молдовы

Контрразведчики Службы безопасности Украины обнаружили и задержали в Киеве гражданина Молдовы, который незаконно пересек государственную границу Украины и скрывался от уголовного преследования правоохранителей этого государства.

Источник: СБУ

Детали: По данным спецслужбы, иностранец, которому СБУ запретила въезд в Украину, попал на территорию нашего государства вне пунктов пропуска. Кроме этого, он находится в международном розыске по линии Интерпола за совершение уголовных преступлений в Республике Молдова.

Иностранец задержан, ему сообщили о подозрении в незаконном пересечении государственной границы Украины.

Указано, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: СБУМолдоваКиев
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