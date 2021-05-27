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Прокурори Молдови попросили Україну допомогти в розслідуванні викрадення Чауса

Четвер, 27 травня 2021, 19:05

Молдовські прокурори звернулася до українських колег за правовою допомогою в розслідуванні викрадення екссудді Миколи Чауса.

Про це стало відомо молдовському виданню NewsMaker, пише "Європейська правда".

Крім інформації про 12  громадян України і ще двох співробітників українського посольства в Молдові, прокурори по боротьбі з оргзлочинністю попросили українських колег "в разі встановлення місцезнаходження" Чауса визнати його потерпілим і допитати у справі про викрадення, пише видання.

Також прокурори запросили інформацію про два автомобілі Toyota Rav 4, які перетинали кордон з Молдовою.

Прокурори кілька разів підкреслили, що мова йде про справу, не пов'язану з політичним переслідуванням. Крім того, вони попросили уточнити, чи розслідує Україна обставини викрадення Чауса.

Крім того, прокурори попросили терміново розглянути їх запит, поки не знищені сліди злочину.

Видання відзначає, що імена чотирьох осіб із запиту вже фігурували в журналістських розслідуваннях. Йдеться про Едуарда Ставицького, Олексія Нечаєва, Олексія Сотникова і Юрія Коваленка.

Нагадаємо, 17 травня зниклий у Молдові український екссуддя Микола Чаус опублікував відео в соцмережі, де заявив, що планує повернутися в Україну, і заперечив, що його викрали у 2021 році. Адвокат і сім'я судді вважають, що слова Чауса недобровільні і його взяли в полон.

Тим часом журналісти-розслідувачі RISE.Moldova у співпраці з українським "Слідство.інфо" опублікували серію матеріалів, у яких наводять докази того, що ймовірні учасники викрадення Чауса можуть бути пов’язані з українською розвідкою.

Читайте також: Чаус-провал України: чому історія з викраденням у Молдові не обійдеться без Зеленського.



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