У мережі з'явилося відео із заявою судді Чауса, адвокат каже: змусили

Зниклий у Молдові український екссуддя Микола Чаус опублікував відео в соцмережі, де заявив, що планує повернутися в Україну і заперечив, що його викрали у 2021 році. Адвокат і сім'я судді вважають, що слова Чауса недобровільні і його взяли в полон.

Джерело: коментар адвоката Олександра Вишневого Українській правді, телеграм-канал ChausUA Николай Чаус

Пряма мова Вишневого: "Він планував повертатися (в Україну – ред.) це уже підтверджувала його дружина.

Він дає ці заяви недобровільно. Те, що на відео людина, схожа на пана Чауса, сумнівів немає, але його заяви не є добровільними.

У нас виник сумнів, що цей телеграм-канал створив пан Чаус. Він не вміє створювати телеграм-канали.

Він говорить не так як завжди... Ми вважаємо, що його заяви недобровільні".

Деталі: За словами українського адвоката, сім’я судді розповідає, що на відео він спілкується незвично для себе, крім того, звертається до дружини не так як завжди, одяг теж не його.

Українські захисники вважають, що текст звернення, яке озвучив суддя, він не готував.

На думку адвоката та сім’ї Чауса, суддю викрали.

Вишневий підкреслив, що телеграм-канали зазвичай створюють для системної роботи з аудиторією і подальший контент дозволить припустити, кому вигідні заяви, які озвучуватиме Чаус у соцмережі.

Водночас, Вишневий вважає, що в подальшому суддя буде видавати інформацію не від себе, а надиктовану кимось.

Наразі, за словами адвоката, Чауса тримають в ізоляції від адвокатів та сім’ї.

17 травня телеграм-канал "ChausUA Николай Чаус" опублікував відео із суддею, який заявив, що наразі він у безпеці і його ніхто не викрадав. Він обіцяв повернутися в Україну найближчим часом.

Пряма мова із відео начебто Чауса: "Я живий і здоровий і все у мене в порядку. Наразі я перебуваю у повній безпеці і добре себе почуваю.

У цей час не можу повідомити місце мого перебування... Щодо викрадення хочу повідомити, що воно дійсно було, але було не зараз, а у 2016 році. З тих пір мене постійно залякували розправою, змушуючи перебувати в Молдові.

Люди, причетні до цього, бояться, що я повернусь і почну говорити. У найближчий час я маю намір з'явитися в Україні і разом зі своїми адвокатами дати відповідь на всі питання, які цікавлять українське суспільство, НАБУ і ДБР".

Передісторія:

3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, суддю вивезли в Україну.

Президентка Молдови Мая Санду назвала неприпустимим той факт, що в країні викрали українського суддю Миколу Чауcа. МВС Молдови вже вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати одного підозрюваного.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням судді Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання.

Чаус на посаді судді займався багатьма резонансними справами. Він приймав рішення проти Автомайдану наприкінці 2013-го – початку 2014 років, пізніше вів справу Геннадія Корбана й скасував розшук Юрія Іванющенка – завдяки цьому "Юра Єнакіївський" зняв у європейських судах заборону на пересування Європою і зміг виїхати з Росії в Монако.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.

6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України. З 11 листопада 2016 року суддя перебуває в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. 1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні.

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