Прем'єр Словаччини відвідає Україну 28 травня
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер у п'ятницю прибуде в Київ з офіційним візитом.
Про це повідомила пресслужба апарату словацького уряду, пише "Європейська правда".
У Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим.
Хегер покладе вінок до Могили невідомого солдата та до Національного меморіалу жертв Голодомору.
Він також відвідає лікарню "Охматдит" у Києві та вручить її представникам символічний гуманітарний сертифікат.
В рамках візиту пем'єр-міністр Словаччини побачить презентацію словацького проєкту міського освітлення в Києві. Це великий інфраструктурний проєкт і одна з найбільших словацьких інвестицій в Києві.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер відвідає Україну наприкінці поточного місяця.