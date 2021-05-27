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Прем'єр Словаччини відвідає Україну 28 травня

Четвер, 27 травня 2021, 19:09
Прем'єр Словаччини відвідає Україну 28 травня

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер у п'ятницю прибуде в Київ з офіційним візитом.

Про це повідомила пресслужба апарату словацького уряду, пише "Європейська правда".

У Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим.

Крім того, на зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем глава уряду Словаччини обговорить європейський порядок денний, економічне співробітництво, енергетику, а також прикордонне та регіональне співробітництво.

Хегер покладе вінок до Могили невідомого солдата та до Національного меморіалу жертв Голодомору.

 Він також відвідає лікарню "Охматдит" у Києві та вручить її представникам символічний гуманітарний сертифікат.

В рамках візиту пем'єр-міністр Словаччини побачить презентацію словацького проєкту міського освітлення в Києві. Це великий інфраструктурний проєкт і одна з найбільших словацьких інвестицій в Києві.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер відвідає Україну наприкінці поточного місяця.

"Українська правда" у Threads

Теми: Словаччинапрем'єр
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