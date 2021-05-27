Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в пятницу прибудет в Киев с официальным визитом.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата словацкого правительства, пишет "Европейская правда".

В Киеве он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым.

Кроме того, на встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем глава правительства Словакии обсудит европейский порядок дня, экономическое сотрудничество, энергетику, а также приграничное и региональное сотрудничество.

Хегер возложит венок к Могиле неизвестного солдата и к Национальному мемориалу жертв Голодомора.

Он также посетит больницу "Охматдет" в Киеве и вручит ее представителям символический гуманитарный сертификат.

В рамках визита пемьер-министр Словакии увидит презентацию словацкого проекта городского освещения в Киеве. Это крупный инфраструктурный проект и одна из крупнейших словацких инвестиций в Киеве.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетит Украину в конце текущего месяца.