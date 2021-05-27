Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У столиці сталася масштабна ДТП: дісталось вантажівкам Нацгвардії

Четвер, 27 травня 2021, 19:38
У столиці сталася масштабна ДТП: дісталось вантажівкам Нацгвардії
Фото: ДСНС

На Бориспільському шосе в Києві сталася ДТП за участі п’яти вантажівок, у двох з яких перебували бійці Нацгвардії, одного водія госпіталізували.

Джерело: повідомлення ДСНС, "Київ Оперативний"

Деталі: Подія трапилась о 15:50 у Дарницькому районі столиці. Внаслідок ДТП одного з водіїв вантажівки затисло у кабіні. Після деблокування його передали працівникам "швидкої".

На трансляції телеканалу "Магнолія" видно, що ДТП сталась внаслідок того, що водій однієї із вантажівок на великій швидкості в’їхав у вантажівку, що стояла попереду нього. Її водій та кермувальники ще трьох транспортних засобів, зокрема двох вантажівок із нацгвардійцями, чекали зеленого світла.

Таким чином вийшов ефект доміно, коли через удар чотири вантажівки попереду потрапили у ДТП. Водночас, водіям та пасажирам вдалось уникнути травмування, хоча у вантажівках перебувало близько 50 військових. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ДТП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: