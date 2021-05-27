У столиці сталася масштабна ДТП: дісталось вантажівкам Нацгвардії

На Бориспільському шосе в Києві сталася ДТП за участі п’яти вантажівок, у двох з яких перебували бійці Нацгвардії, одного водія госпіталізували.

Джерело: повідомлення ДСНС, "Київ Оперативний"

Деталі: Подія трапилась о 15:50 у Дарницькому районі столиці. Внаслідок ДТП одного з водіїв вантажівки затисло у кабіні. Після деблокування його передали працівникам "швидкої".

На трансляції телеканалу "Магнолія" видно, що ДТП сталась внаслідок того, що водій однієї із вантажівок на великій швидкості в’їхав у вантажівку, що стояла попереду нього. Її водій та кермувальники ще трьох транспортних засобів, зокрема двох вантажівок із нацгвардійцями, чекали зеленого світла.

Таким чином вийшов ефект доміно, коли через удар чотири вантажівки попереду потрапили у ДТП. Водночас, водіям та пасажирам вдалось уникнути травмування, хоча у вантажівках перебувало близько 50 військових.