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В столице произошло масштабное ДТП: досталось грузовикам Нацгвардии

Четверг, 27 мая 2021, 19:38
В столице произошло масштабное ДТП: досталось грузовикам Нацгвардии
Фото: ГСЧС

На Бориспольском шоссе в Киеве произошло ДТП с участием пяти грузовиков, в двух из которых находились бойцы Нацгвардии, одного водителя госпитализировали.

Источник: сообщение ГСЧС, "Киев Оперативный"

Детали: Инцидент произошел в 15:50 в Дарницком районе столицы. В результате ДТП одного из водителей грузовика зажало в кабине. После деблокирования его передали работникам "скорой".

На трансляции телеканала "Магнолия" видно, что ДТП произошло в результате того, что водитель одного из грузовиков на большой скорости въехал в грузовик, стоявший впереди него. Его водитель и водители еще трех транспортных средств, в том числе двух грузовиков с нацгвардейцами, ждали зеленого света.

Таким образом получился эффект домино, когда из-за удара четыре грузовика впереди попали в ДТП. В то же время, водителями и пассажирам удалось избежать травм, хотя в грузовиках находилось около 50 военных.

Украинская правда

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Темы: ДТП
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