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Вірменія пропонує розмістити міжнародних спостерігачів на кордоні з Азербайджаном

Четвер, 27 травня 2021, 19:59

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян виступив з офіційною пропозицією розмістити міжнародних спостерігачів на вірменсько-азербайджанському кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".

"Оскільки ситуація стала вибухонебезпечною, я виступаю з відкритою пропозицією, спрямованою до міжнародного співтовариства, також спрямованою до уряду Азербайджану, що ми домовляємося про те, що частини збройних сил обох сторін дуже швидко дзеркальним способом відходять від кордону. Ми пропонуємо, щоб з цих територій вони повернулися на місця постійної дислокації, а замість цього по передбачуваному периметру кордону були розміщені міжнародні спостерігачі, що представляють Росію або країни-співголови Мінської групи ОБСЄ ", - заявив Пашинян.

За його словами, мова йде про ділянку кордону Сотка-Хознавар.

Ситуація на вірмено-азербайджанському кордоні залишається напруженою з 12 травня, коли Єреван звинуватив Баку у вторгненні на суверенну територію Республіки Вірменії.

Азербайджан заперечує це, наполягаючи на тому, що ЗС Азербайджану займають належні Азербайджану території згідно адміністративного кордону радянського періоду.

ОДКБ і Росія, в які Вірменія звернулася за допомогою в якості військово-політичного союзу, запропонували провести делімітацію з подальшою демаркацією вірмено-азербайджанського кордону.

Ситуація загострилася сьогодні вранці після того, як Вірменія звинуватила Азербайджан в захопленні 6 військовослужбовців вірменських ЗС, які виконували інженерні роботи уздовж кордону. Азербайджан наполягає на тому, що вірменські військовослужбовці порушили кордон.

Теми: ВірменіяАзербайджан


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