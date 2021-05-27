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Армения хочет разместить международных наблюдателей на границе с Азербайджаном

Четверг, 27 мая 2021, 19:59

Премьер Армении Никол Пашинян выступил с официальным предложением разместить международных наблюдателей на армяно-азербайджанской границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

"Поскольку ситуация стала взрывоопасной, я выступаю с открытым предложением, направленным к международному сообществу, также направленным в правительству Азербайджана, мы договариваемся о том, что части вооруженных сил обеих сторон очень быстро зеркальным способом отходят от границы. Мы предлагаем, чтобы из этих территорий они вернулись на места постоянной дислокации, а вместо этого по предполагаемому периметру границы были размещены международные наблюдатели, представляющие Россию или страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ ", - заявил Пашинян.

По его словам, речь идет об участке границы Сотка-Хознавар.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной с 12 мая, когда Ереван обвинил Баку во вторжении на суверенную территорию Республики Армении.

Азербайджан отрицает это, настаивая на том, что ВС Азербайджана занимают принадлежащие Азербайджану территории согласно административной границе советского периода.

ОДКБ и Россия, в которые Армения обратилась за помощью в качестве военно-политического союза, предложили провести делимитацию с последующей демаркацией армяно-азербайджанской границы.

Ситуация обострилась сегодня утром после того, как Армения обвинила Азербайджан в захвате 6 военнослужащих армянских ВС, которые выполняли инженерные работы вдоль границы. Азербайджан настаивает на том, что армянские военнослужащие нарушили границу.

Темы: АрменияАзербайджан


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