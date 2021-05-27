Колесніков заперечив придбання кондитерської фабрики в РФ

Колишній народний депутат та власник кондитерської компанії "Конті" заперечив придбання російської фабрики "Красная заря".

Джерело: Колесніков в коментарі УП, його прессслужба

Пряма мова Колеснікова: "Як я можу купувати будь-які фабрики в РФ, якщо перебуваю в списку санкцій РФ з 2018 року? Це, звичайно, неправда".

Деталі: У пресслужбі спростували придбання будь-яких активів або просування бізнес-інтересів на території Російської Федерації, оскільки Борис Колесніков з 2018 року перебуває у санкційному списку "за свою проукраїнську позицію".

Що передувало: Російські ЗМІ повідомили, що юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Красная заря" (Іваново, РФ).

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