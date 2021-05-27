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Колесніков заперечив придбання кондитерської фабрики в РФ

Четвер, 27 травня 2021, 23:01

Колишній народний депутат та власник кондитерської компанії "Конті" заперечив придбання російської фабрики "Красная заря".

Джерело: Колесніков в коментарі УП, його прессслужба

Пряма мова Колеснікова: "Як я можу купувати будь-які фабрики в РФ, якщо перебуваю в списку санкцій РФ з 2018 року? Це, звичайно, неправда".

Деталі: У пресслужбі спростували придбання будь-яких активів або просування бізнес-інтересів на території Російської Федерації, оскільки Борис Колесніков з 2018 року перебуває у санкційному списку "за свою проукраїнську позицію". 

Що передувало: Російські ЗМІ повідомили, що юридична фірма "Юнайтед партнерс", яка діє в інтересах українського виробника кондитерських виробів "Конті", стала переможцем торгів з продажу майна кондитерської фабрики "Красная заря" (Іваново, РФ).

Нагадаємо:

  • Група "Конті" заснована в 1997 році. Основні торгові марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтік", "Джек". Основним бенефіціаром "Конті" є Борис Колесніков.
  • У 2020 році "Конті" наростило чистий збиток у 11,7 рази порівняно з 2019 роком - до 96,69 млн грн.
  • Активи Конті за рік скоротилися на 9% - до 1,63 млрд грн. А сумарна дебіторська заборгованість компанії за підсумками 2020 року скоротилася на 5,9% - до 523,95 млн грн.

Роман Кравець, УП
Теми: КолесніковбізнесРосія


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