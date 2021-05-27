Колесников отрицает приобретение кондитерской фабрики в РФ

Бывший народный депутат и владелец кондитерской компании "Конти"отрицает приобретение российской фабрики "Красная заря".

Источник: Колесников в комментарии УП, его пресс-служба

Прямая речь Колесникова: "Как я могу покупать какие либо фабрики в РФ , если нахожусь в санкционном списке РФ с 2018 года? Это, конечно, неправда".

Детали: В пресс-службе опровергли приобретения каких-либо активов или продвижения бизнес-интересов на территории Российской Федерации, поскольку Борис Колесников с 2018 года находится в санкционный список "за свою проукраинскую позицию".

Что предшествовало: Российские СМИ сообщили, что юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (Иваново, РФ).

Напомним: