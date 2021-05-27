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Колесников отрицает приобретение кондитерской фабрики в РФ

Четверг, 27 мая 2021, 23:01

Бывший народный депутат и владелец кондитерской компании "Конти"отрицает приобретение российской фабрики "Красная заря".

Источник: Колесников в комментарии УП, его пресс-служба

Прямая речь Колесникова: "Как я могу покупать какие либо фабрики в РФ , если нахожусь в санкционном списке РФ с 2018 года? Это, конечно, неправда".

Детали: В пресс-службе опровергли приобретения каких-либо активов или продвижения бизнес-интересов на территории Российской Федерации, поскольку Борис Колесников с 2018 года находится в санкционный список "за свою проукраинскую позицию".

Что предшествовало: Российские СМИ сообщили, что юридическая фирма "Юнайтед партнерс", которая действует в интересах украинского производителя кондитерских изделий "Конти", стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики "Красная заря" (Иваново, РФ).

Напомним:

  • Группа "Конти" основана в 1997 году. Основные торговые марки - Amour, Bonjour, "СуперКонтик", "Джек". Основным бенефициаром "Конти" является Борис Колесников.
  • В 2020 году "Конти" нарастило чистый убыток в 11,7 раза по сравнению с 2019 годом - до 96,69 млн грн.
  • Активы Конти за год сократились на 9% - до 163 млрд грн.
  • А суммарная дебиторская задолженность компании по итогам 2020 сократилась на 5,9% - до 523,950 млн грн.

Роман Кравец, УП

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Темы: КолесниковбизнесРосcия
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