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Міська лікарня Ужгорода закриває COVID-відділення: немає кого лікувати

Четвер, 27 травня 2021, 23:58

У міській лікарні Ужгорода немає потреби у відділення для лікування хворих на коронавірус, оскільки кількість пацієнтів із важким перебігом хвороби зменшилась, а тому із червня відділення планують закривати. 

Джерело: повідомлення на сайті міської ради Ужгорода

Деталі: Відповідну заяву зробив директор КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради Іван Курах.

За його словами, ситуація стабілізувалась, а кількість хворих на коронавірус, зокрема й важких хворих, зменшилась. 

Наразі із 190 ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19, зайняті 10. Реаніматологи, які працювали у "ковідному" відділенні, будуть працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи.

У випадку потреби відділення знову відкриють.

Українська правда
Теми: Ужгородкоронавірус


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