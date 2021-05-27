Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міська лікарня Ужгорода закриває COVID-відділення: немає кого лікувати

Четвер, 27 травня 2021, 23:58
Міська лікарня Ужгорода закриває COVID-відділення: немає кого лікувати

У міській лікарні Ужгорода немає потреби у відділення для лікування хворих на коронавірус, оскільки кількість пацієнтів із важким перебігом хвороби зменшилась, а тому із червня відділення планують закривати. 

Джерело: повідомлення на сайті міської ради Ужгорода

Деталі: Відповідну заяву зробив директор КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради Іван Курах.

За його словами, ситуація стабілізувалась, а кількість хворих на коронавірус, зокрема й важких хворих, зменшилась. 

Наразі із 190 ліжок, відведених для лікування хворих на COVID-19, зайняті 10. Реаніматологи, які працювали у "ковідному" відділенні, будуть працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи.

У випадку потреби відділення знову відкриють.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Ужгородкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Ужгород
Віп-біженці та найдорожче житло. Як живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
Залягти на дно в Ужгороді. Чим живе місто, де немає ракетних атак та комендантської години
В Ужгороді суд забрав закордонний паспорт в отця УПЦ МП, який ображав ПЦУ
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: