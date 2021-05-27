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Городская больница Ужгорода закрывает COVID-отделения: некого лечить

Четверг, 27 мая 2021, 23:58
Городская больница Ужгорода закрывает COVID-отделения: некого лечить

В городской больнице Ужгорода нет нужды в отделение для лечения больных коронавирусом, поскольку количество пациентов с тяжелым течением болезни уменьшилось, а потому с июня отделение планируют закрывать.

Источник: сообщение на сайте городского совета Ужгорода

Детали: Соответствующее заявление сделал директор КНП "Центральная городская клиническая больница" Ужгородского городского совета Иван Курах.

По его словам, ситуация стабилизировалась, а количество больных коронавирусом, в том числе тяжелых больных, уменьшилось.

Сейчас с 190 коек, отведенных для лечения больных COVID-19, заняты 10. Реаниматологи, которые работали в "ковидном" отделении, будут работать в отделении неотложной помощи, перепрофилированы отделения вернутся к привычной работе.

В случае необходимости отделения снова откроют.

Украинская правда

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Темы: Ужгородкоронавирус
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