Прокурори з’ясовують, чи втручалися українці у вибори президента Сполучених Штатів – ЗМІ

У Брукліні федеральні прокурори разом із ФБР розслідують втручання колишніх і нинішніх українських чиновників у вибори в США в 2020 році.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела.

Деталі: Ідеться про те, що прокурори вивчають поширення "необґрунтованих звинувачень" у корупції щодо президента США Джо Байдена, в тому числі і через колишнього адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Як повідомляє видання, прокурори розглядали поїздку Джуліані в Європу в грудні 2019 року, коли він зустрічався з декількома українцями, в тому числі з депутатом Верховної ради України Андрієм Деркачем.

Чи призведе розслідування до висунення звинувачень проти українців, поки незрозуміло.

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