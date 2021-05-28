Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурори з’ясовують, чи втручалися українці у вибори президента Сполучених Штатів – ЗМІ

П'ятниця, 28 травня 2021, 07:06
Прокурори з’ясовують, чи втручалися українці у вибори президента Сполучених Штатів – ЗМІ

У Брукліні федеральні прокурори разом із ФБР розслідують втручання колишніх і нинішніх українських чиновників у вибори в США в 2020 році.

Джерело: The New York Times із посиланням на джерела.

Деталі: Ідеться про те, що прокурори вивчають поширення "необґрунтованих звинувачень" у корупції щодо президента США Джо Байдена, в тому числі і через колишнього адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.

Як повідомляє видання, прокурори розглядали поїздку Джуліані в Європу в грудні 2019 року, коли він зустрічався з декількома українцями, в тому числі з депутатом Верховної ради України Андрієм Деркачем.

Чи призведе розслідування до висунення звинувачень проти українців, поки незрозуміло.

Знати більше: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа

Кіно для Трампа. Навіщо Джуліані прилітав в Україну

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
США
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
У Пентагоні пояснили, чому надають Україні касетні снаряди попри загрозу цивільним
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: