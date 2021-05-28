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Прокуроры выясняют, вмешивались ли украинцы в выборы президента Соединенных Штатов – СМИ

Пятница, 28 мая 2021, 07:06
Прокуроры выясняют, вмешивались ли украинцы в выборы президента Соединенных Штатов – СМИ

В Бруклине федеральные прокуроры вместе с ФБР расследуют вмешательства бывших и нынешних украинских чиновников в выборы в США в 2020 году.

Источник: The New York Times со ссылкой на источники.

Детали: Речь идет о том, что прокуроры изучают распространение "необоснованных обвинений" в коррупции в отношении президента США Джо Байдена, в том числе и через бывшего адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Как сообщает издание, прокуроры рассматривали поездку Джулиани в Европу в декабре 2019 года, когда он встречался с несколькими украинцами, в том числе с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Деркачем.

Приведет ли расследование до выдвижения обвинений против украинцев, пока непонятно.

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Темы: СШАвиборы
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