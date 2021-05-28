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За добу в Україні 3,3 тисячі нових випадків COVID і 13,3 тисячі одужань 

П'ятниця, 28 травня 2021, 08:33

За добу 27 травня в Україні зафіксували 3 306 нових випадків захворювання на COVID-19, госпіталізували 1 402 особи, померли 156 хворих, одужали 13 298 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Серед нових хворих 169 дітей та 77 медпрацівників.

Найбільше випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Протестовано в цей четвер: методом ПЛР – 25 454 особи, методом ІФА – 11 758 осіб, експрес-тестами – 23 351 особу.

 
МОЗ

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 196 673 осіб, із них одужали 2 020 216 осіб, померли 50 232 хворих. 

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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