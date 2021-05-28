За сутки в Украине 3,3 тысячи новых случаев COVID и 13,3 тысячи выздоровлений

За сутки 27 мая в Украине зафиксировали 3 306 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 1 402 человека, умерли 156 больных, выздоровели 13 298 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 169 детей и 77 медработников.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Протестировано в этот четверг: методом ПЦР – 25 454 человека, методом ИФА – 11 758 человек, экспресс-тестами – 23 351 человека.

МОЗ

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 196 673 человек, из них выздоровели 2 020 216 человек, умерли 50 232 больных.