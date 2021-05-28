Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки в Украине 3,3 тысячи новых случаев COVID и 13,3 тысячи выздоровлений

Пятница, 28 мая 2021, 08:33
За сутки в Украине 3,3 тысячи новых случаев COVID и 13,3 тысячи выздоровлений

За сутки 27 мая в Украине зафиксировали 3 306 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 1 402 человека, умерли 156 больных, выздоровели 13 298 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных 169 детей и 77 медработников.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Протестировано в этот четверг: методом ПЦР – 25 454 человека, методом ИФА – 11 758 человек, экспресс-тестами – 23 351 человека.

 
МОЗ

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 196 673 человек, из них выздоровели 2 020 216 человек, умерли 50 232 больных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: