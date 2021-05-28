Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

999 тисяч жителів України отримали першу дозу вакцини проти COVID

П'ятниця, 28 травня 2021, 09:06

В Україні з 24 лютого першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2 отримали 999 072 особи, отримали обидві дози й повністю імунізовані 116 934 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено 1 116 006 уколів вакциною, щеплено 999 074 особи.

27 травня 16 293 людини щеплено проти COVID-19: одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані – 9 410 людей.

У четвер працювали 254 мобільних бригад і 1485 пунктів щеплення.

 

Станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 595 635 людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗздоров'я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: