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999 тисяч жителів України отримали першу дозу вакцини проти COVID

П'ятниця, 28 травня 2021, 09:06

В Україні з 24 лютого першу дозу вакцини проти коронавірусу SARS CoV 2 отримали 999 072 особи, отримали обидві дози й повністю імунізовані 116 934 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії в Україні зроблено 1 116 006 уколів вакциною, щеплено 999 074 особи.

27 травня 16 293 людини щеплено проти COVID-19: одну дозу отримали 6 883 людини, повністю імунізовані – 9 410 людей.

У четвер працювали 254 мобільних бригад і 1485 пунктів щеплення.

 

Станом на 28 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 595 635 людей.

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019МОЗздоров'я


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