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999 тысяч жителей Украины получили первую дозу вакцины против COVID

Пятница, 28 мая 2021, 09:06

В Украине с 24 февраля первую дозу вакцины против коронавируса SARS CoV 2 получили 999 072 человека, получили обе дозы и полностью иммунизированы 116 934 человека.

Источник: МОЗ

Детали: С начала прививочной кампании в Украине сделано 1 116 006 уколов вакциной, привито 999 074 человека.

27 мая 16 293 человека привито против COVID-19: одну дозу получили 6 883 человека, полностью иммунизированы – 9 410 человек.

В четверг работали 254 мобильных бригад и 1 485 прививочных пунктов.

 

По состоянию на 28 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019Минздравздоровье
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