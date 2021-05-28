Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні різко зросла кількість дитячих суїцидів: за 4 місяці 126 спроб і самогубств

П'ятниця, 28 травня 2021, 10:57
В Україні різко зросла кількість дитячих суїцидів: за 4 місяці 126 спроб і самогубств
Фото bug.org.ua

У 2020 році в Україні сталося 123 підліткових самогубства, за 4 місяці цього року кількість суїцидів або спроб становить уже 126 випадків.  

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова: "За інформацією Національної поліції, за 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків!"

Деталі: Серед причин, через які діти йдуть на суїцид, – сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг – знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.

Денісова додала, що останній подібний випадок стався 26 травня у Львові, де через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина.

Омбудсмен направила з цього приводу акт реагування до Львівського міського голови з вимогою повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги.

У зв’язку зі зростання кількості спроб суїцидів і самогубств серед дітей Денісова закликала центральні органи виконавчої влади – Мінсоцполітики, Міносвіти, МОЗ і Нацполіцію – об’єднати свої зусилля для попередження трагічних випадків та раннього виявлення сімей у складних життєвих обставинах.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: діти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
діти
Посланець Папи Римського працює над механізмом повернення українських дітей з РФ
Вони чекали Україну. Історія фабрикації справи та вбивства двох підлітків у окупованому РФ Бердянську
Білоруський паралімпієць організує викрадення українських дітей із окупованих територій – Спротив
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: