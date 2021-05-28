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В Україні різко зросла кількість дитячих суїцидів: за 4 місяці 126 спроб і самогубств

П'ятниця, 28 травня 2021, 10:57
Фото bug.org.ua

У 2020 році в Україні сталося 123 підліткових самогубства, за 4 місяці цього року кількість суїцидів або спроб становить уже 126 випадків.  

Джерело: уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook

Пряма мова: "За інформацією Національної поліції, за 2020 рік в України зафіксовано 123 випадки підліткових самогубств, водночас за чотири місяці поточного року кількість суїцидів або спроб становить вже 126 випадків!"

Деталі: Серед причин, через які діти йдуть на суїцид, – сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг – знущання та цькування з боку однокласників, або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.

Денісова додала, що останній подібний випадок стався 26 травня у Львові, де через сварку з батьком випала з вікна 11-річна дівчина.

Омбудсмен направила з цього приводу акт реагування до Львівського міського голови з вимогою повного та об’єктивного з’ясування ситуації та вжиття заходів щодо захисту прав дитини, зокрема надання їй медичної та психологічної допомоги.

У зв’язку зі зростання кількості спроб суїцидів і самогубств серед дітей Денісова закликала центральні органи виконавчої влади – Мінсоцполітики, Міносвіти, МОЗ і Нацполіцію – об’єднати свої зусилля для попередження трагічних випадків та раннього виявлення сімей у складних життєвих обставинах.

Українська правда
Теми: діти


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