В Украине резко возросло количество детских суицидов: за 4 месяца 126 попыток и самоубийств

В 2020 году в Украине произошло 123 подростковых самоубийства, за 4 месяца этого года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook

Прямая речь: "По информации Национальной полиции, в 2020 году в Украине зафиксировано 123 случая подростковых самоубийств, в то же время за четыре месяца текущего года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев".

Детали: Среди причин, по которым дети идут на суицид, – ссоры с родителями, доведение детей до самоубийства через соцсети, буллинг – издевательство и травля со стороны одноклассников или других участников образовательного процесса, неразделенная любовь, развод родителей и тому подобное.

Денисова добавила, что последний подобный случай произошел 26 мая во Львове, где из-за ссоры с отцом выпала из окна 11-летняя девочка.

Омбудсмен направила по этому поводу акт реагирования к мэру Львова с требованием полного и объективного выяснения ситуации и принятия мер по защите прав ребенка, в частности предоставления ему медицинской и психологической помощи.

В связи с увеличение количества попыток суицидов и самоубийств среди детей Денисова призвала центральные органы исполнительной власти – Минсоцполитики, Минобразования, Минздрав и Нацполицию – объединить свои усилия для предупреждения трагических случаев и раннего выявления семей в сложных жизненных обстоятельствах.