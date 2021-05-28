Прикордонники затримали грабіжника, який був у розшуку 16 років: йшов пішки в Україну
П'ятниця, 28 травня 2021, 11:27
На кордоні з Молдовою прикордонники затримали злочинця, який був у міжнародному розшуку з 2004 року.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: У пункті-пропуску "Могилів-Подільський" під час перевірки документів на 41-річного громадянина Молдови, який ішов пішки на вхід в Україну, спрацювала база даних Інтерполу.
З’ясувалось, що іноземця упродовж понад 16 років розшукують правоохоронці Австрії за пограбування банку.
Для подальших правових рішень затриманого злочинця передали співробітникам Національної поліції.
Українська правда