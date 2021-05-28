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Пограничники задержали грабителя, который находился в розыске 16 лет: шел пешком в Украину

Пятница, 28 мая 2021, 11:27

На границе с Молдовой пограничники задержали преступника, который был в международном розыске с 2004 года.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: В пункте-пропуска "Могилев-Подольский" во время проверки документов на 41-летнего гражданина Молдовы, который шел пешком на вход в Украину, сработала база данных Интерпола.

Выяснилось, что иностранца на протяжении более 16 лет разыскивают правоохранители Австрии за ограбление банка.

Для дальнейших правовых решений задержанный преступник передан сотрудникам Национальной полиции.

Украинская правда
Темы: границаПограничная служба


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