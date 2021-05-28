Пограничники задержали грабителя, который находился в розыске 16 лет: шел пешком в Украину
Пятница, 28 мая 2021, 11:27
На границе с Молдовой пограничники задержали преступника, который был в международном розыске с 2004 года.
Источник: Государственная пограничная служба
Детали: В пункте-пропуска "Могилев-Подольский" во время проверки документов на 41-летнего гражданина Молдовы, который шел пешком на вход в Украину, сработала база данных Интерпола.
Выяснилось, что иностранца на протяжении более 16 лет разыскивают правоохранители Австрии за ограбление банка.
Для дальнейших правовых решений задержанный преступник передан сотрудникам Национальной полиции.
Украинская правда