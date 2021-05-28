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Укрзалізниця запускає 2 нові потяги до моря

П'ятниця, 28 травня 2021, 11:42
Фото УЗ

Укрзалізниця запускає нові потяги до Азовського моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська.

Джерело: сайт УЗ

Дослівно: "Укрзалізниця робить усе можливе, щоб літні мандрівки потягами стали зручнішими для наших пасажирів. Не забувайте про маски та санітайзери під час поїздок".

Деталі: З 3 червня курсуватиме потяг № 204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ. Він відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50, курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до узбережжя о 3:40.

У зворотному напрямку потяг № 189/203 курсуватиме з 6 червня. Він вирушатиме з Генічеська о 22:57 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 7:43.

Також Укрзалізниця запускає потяг № 231/232 сполученням Івано-Франківськ – Генічеськ. Він курсуватиме з 5 червня по непарних числах, відправлятиметься з Івано-Франківська о 14:42 та прибуватиме до Генічеська о 17:50 наступного дня.

У зворотному напрямку потяг № 232/231 курсуватиме по парних числах. Він вирушатиме з Генічеська об 11:20, прибуватиме до Івано-Франківська о 13:08 наступного дня, курсуючи через Новоолексіївку, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівку та Львів.

Українська правда
Теми: УкрзалізницяАзовське море


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