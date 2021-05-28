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Укрзализныця запускает 2 новых поезда к морю

Пятница, 28 мая 2021, 11:42
Фото УЗ

Укрзализныця запускает новые поезда к Азовскому морю из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.

Источник: сайт УЗ

Дословно: "Укрзализныця делает все возможное, чтобы летние путешествия поездами стали более удобными для наших пассажиров. Не забывайте о масках и санитайзерах во время поездок".

Детали: С 3 июня будет курсировать поезд №204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр – Геническ. Он будет отправляться из Кривого Рога по нечетным числам в 18:50, будет курсировать через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку, прибывать к побережью в 3:40.

В обратном направлении поезд №189/203 будет курсировать с 6 июня. Он будет отправляться из Геническа в 22:57 и прибывать на конечную остановку в 7:43.

Также Укрзализныця запускает поезд №231/232 сообщением Ивано-Франковск – Геническ. Он будет курсировать с 5 июня по нечетным числам, отправляться из Ивано-Франковска в 14:42 и прибывать в Геническ в 17:50 следующего дня.

В обратном направлении поезд №232/231 будет курсировать по четным числам. Он будет отправляться из Геническа в 11:20, прибывать в Ивано-Франковск в 13:08 на следующий день, курсируя через Новоалексеевку, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовку и Львов.

Украинская правда
Темы: УкрзализныцяАзовское море


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