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У Молдові кажуть, що Україна не ділиться інформацією у справі щодо викрадення Чауса

П'ятниця, 28 травня 2021, 12:19

Молдовська прокуратура з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ (PCCOCS) направляла Україні прохання про сприяння у розслідуванні викрадення у Кишиневі екссудді Миколи Чауса, але не отримала відповіді на питання, які цікавили слідчих.

Про це пише NewsMaker з посиланням на коментар пресслужби відомства, повідомляє "Європейська правда".

У прокуратурі підтвердили, що в квітні спрямували українським правоохоронцям прохання щодо справи, та що українські колеги не дали відповіді н поставлені питання.  

У PCCOCS зазначили, що українські правоохоронці просили додаткову інформацію щодо доказів у справі, та заявили, що не можуть розголошувати інформацію про українських громадян, посилаючись на захист персональних даних.

"Таким чином, діалог у цій кримінальній справі не може суттєво допомогти розслідуванню", - зазначили у пресслужбі PCCOCS.

Прокурори продовжують розслідування, у тому числі щодо двох вже затриманих підозрюваних. 

Молдовські правоохоронці просили деяку інформацію про Чауса та 12 громадян України і двох співробітників посольства України у Молдові. До запиту надали копії паспортів з проханням повідомити, чи номери співпадають з фотографіями власників. Також запросили інформацію про два автомобілі Toyota Rav 4, які перетинали кордон з Молдовою. 

Четверо осіб із запиту раніше фігурували у журналістських розслідуваннях щодо викрадення Чауса - а саме люди на ім’я Едуард Ставицький, Олексій Нечаєв, Олексій Сотников та Юрій Коваленко. RISE Moldova та "Слiдство.інфо" за результатами спільного розслідування припустили, що Ставицький і Коваленко можуть бути пов’язані з українською розвідкою. 

Також правоохоронці цікавилися діяльністю військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева. За даними МВС Молдови, його вивезли в Україну.

МВС Молдови вдалося встановити особи частини організаторів викрадення Чауса і затримати двох підозрюваних.

Глава МЗС Дмитро Кулеба запевнив Молдову у непричетності України до ситуації з викраденням Миколи Чауса та запропонував створити спільну робочу групу з цього питання. 

Читайте також: Чаус-провал України: чому історія з викраденням у Молдові не обійдеться без Зеленського.

Теми: МолдоваЧаус


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