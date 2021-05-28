Росія дозволила Austrian Airlines рейс до Москви в обхід Білорусі

Росія видала дозвіл австрійській авіакомпанії Austrian Airlines на здійснення 28 травня пасажирського рейсу з Відня до Москви за альтернативним маршрутом в обхід Білорусі.

Джерело: російський ТАСС із посиланням на представника австрійського авіаперевізника.

Пряма мова: "Російська влада сьогодні видала дозвіл Austrian Airlines на альтернативний маршрут польоту з Відня до Москви, який пролягає не через білоруський повітряний простір. Таким чином, Austrian Airlines може виконати запланований на сьогодні рейс OS 601/602 з Відня до Москви і назад" .

Деталі: Дозвіл на виконання подальших запланованих пасажирських рейсів з Відня до Москви і транспортних рейсів з Відня в китайський Нанкін за альтернативним маршрутом наразі відсутня.

"Тим не менш Austrian Airlines очікує і тут позитивної відповіді від російської влади", - підкреслила представник авіакомпанії.

Що передувало: 27 травня компанія Austrian Airlines була змушена скасувати пасажирський рейс з Відня до Москви, тому що Росія не видала їй дозвіл на його виконання за альтернативним маршрутом, який проходить не через повітряний простір Білорусі.

З такої ж причини в той же день не зміг вилетіти транспортний рейс із Відня в Нанкін. Поряд з багатьма іншими європейськими авіакомпаніями австрійський авіаперевізник призупинив польоти над повітряним простором Білорусі на підставі рекомендації Європейського агентства з авіаційної безпеки у зв'язку з рішенням саміту ЄС на тлі кручущого прецента з примусовою посадкою 23 травня в Мінську літака ірландської компанії Ryanair.