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Россия разрешила Austrian Airlines рейс в Москву в обход Беларуси

Пятница, 28 мая 2021, 12:43

Россия выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление 28 мая пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту в обход Беларуси.

Источник: российский ТАСС со ссылкой на представителя австрийского авиаперевозчика.

Прямая речь: "Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно".

Детали: Разрешение на выполнение дальнейших запланированных пассажирских рейсов из Вены в Москву и транспортных рейсов из Вены в китайский Нанкин по альтернативному маршруту еще отсутствует.

"Тем не менее Austrian Airlines ожидает и здесь положительного ответа от российских властей", - подчеркнула представитель авиакомпании.

Что предшествовало: 27 мая компания Austrian Airlines  была вынуждена отменить пассажирский рейс из Вены в Москву, потому что Россия не выдала ей разрешение на его выполнение по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Беларуси.

По такой же причине в тот же день не смог вылететь транспортный рейс из Вены в Нанкин. Наряду со многими другими европейскими авиакомпаниями австрийский авиаперевозчик приостановил полеты над воздушным пространством Беларуси на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС на фоне вопиющего прецента с принудительной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair.

Темы: БеларусьавиаРосcияАвстрия


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