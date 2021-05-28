ЄС обіцяє Білорусі 3 млрд євро, якщо країна піде демократичним шляхом

Європейський Союз підготував комплексний план фінансової підтримки Білорусі на випадок, якщо країна почне демократичні перетворення.

Як повідомляє "Європейська правда", деталі плану опублікувала білоруська редакція "Радіо Свобода".

"Після того як Білорусь піде демократичним шляхом, ЄС надаватиме Білорусі негайну та довгострокову підтримку як пріоритет, щоб допомогти стабілізувати економіку, реформувати свої інституції, щоб зробити їх більш демократичними та спроможними принести користь громадянам та суспільству в цілому. Ці зміни є основою для успішних економічних реформ для підвищення стійкості економіки, потенціалу зростання та створення робочих місць", - зазначають автори проєкту, який має бути представлений 28 травня.

Комплексний план економічної підтримки передбачає довгостроковий пакет інвестицій на суму 3 мільярди євро для Білорусі.

Планова підтримка фокусується на таких основних моментах та напрямках: активізація відновлення економіки за рахунок фінансових вливань; підтримка структурних реформ та посилення конкурентоспроможності; вдосконалення економічного управління та розвитку приватного сектору; вдосконалення законодавчої бази відповідно до європейських стандартів; підтримка розвитку людського капіталу.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська також підтвердила, що ЄС підготував план економічної підтримки.

За оцінками офісу Тихановської, повний обсяг міжнародного фінансування - з урахуванням плану ЄС, стабілізаційної програми МВФ, допомоги від Світового банку та інших організацій - складе близько $10 млрд на перші 3 роки "нової Білорусі".

Нагадаємо, Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни як покарання за примусову посадку авіарейсу Ryanair в Мінську.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що оновлений список персональних санкцій щодо Білорусі вже практично узгоджений на технічному рівні.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".