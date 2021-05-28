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ЕС обещает Беларуси 3 млрд евро, если страна пойдет по демократическому пути

Пятница, 28 мая 2021, 13:24

Европейский Союз подготовил комплексный план финансовой поддержки Беларуси в случае, если страна начнет демократические преобразования.

Как сообщает "Европейская правда", детали плана опубликовала белорусская редакция "Радио Свобода".

"После того как Беларусь пойдет демократическим путем, ЕС будет оказывать Беларуси немедленную и долгосрочную поддержку как приоритет, чтобы помочь стабилизировать экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными и способными принести пользу гражданам и обществу в целом. Эти изменения являются основой для успешных экономических реформ для повышения экономики, потенциала роста и создания рабочих мест", - отмечают авторы проекту, который должен быть представлен 28 мая.

Комплексный план экономической поддержки предусматривает долгосрочный пакет инвестиций на сумму 3 миллиарда евро для Беларуси.

Плановая поддержка фокусируется на следующих основных моментах и ​​направлениях: активизация восстановления экономики за счет финансовых вливаний; поддержка структурных реформ и усиления конкурентоспособности; совершенствования экономического управления и развития частного сектора; совершенствование законодательной базы в соответствии с европейскими стандартами; поддержка развития человеческого капитала.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская также подтвердила, что ЕС подготовил план экономической поддержки.

По оценкам офиса Тихановской, полный объем международного финансирования - с учетом плана ЕС, стабилизационной программы МВФ, помощи от Всемирного банка и других организаций - составит около $10 млрд на первые три года "новой Беларуси".

Напомним, Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обновленный список персональных санкций в отношении Беларуси уже практически согласован на техническом уровне.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".



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