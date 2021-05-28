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На вихідні українців збадьорить похолодання

П'ятниця, 28 травня 2021, 13:32

На вихідних в Україні похолодає, на всій території можливі дощі.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко

Пряма мова: "Із головних українських погодних новин найближчих вихідних - похолодання!"

Деталі: За словами Діденко, вже в суботу температура повітря в західних, північних та частині центральних областей буде невисокою, як для кінця травня: +15+21 градус.

Східній частині України пощастить більше, там ще пануватимуть літні +24+28 градусів.

У південній частині України, на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині очікується +20+25 градусів.

Вітер задуватиме з півночі та північного заходу і буде часом навіть сильним.

Впродовж 29-30 травня Україною періодично прокочуватимуться дощі та грози.

У неділю триватиме зниження температури повітря, яке вже торкнеться 30-го травня й східної частини України.

У столиці на День Києва, 29-30 травня очікується: дощ-прояснення, дощ-прояснення. Проти нинішнього тепла вихідними похолодає до +16,+17 градусів. 

Українська правда
Теми: погода


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