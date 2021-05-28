На вихідні українців збадьорить похолодання
На вихідних в Україні похолодає, на всій території можливі дощі.
Джерело: синоптикиня Наталка Діденко
Пряма мова: "Із головних українських погодних новин найближчих вихідних - похолодання!"
Деталі: За словами Діденко, вже в суботу температура повітря в західних, північних та частині центральних областей буде невисокою, як для кінця травня: +15+21 градус.
Східній частині України пощастить більше, там ще пануватимуть літні +24+28 градусів.
У південній частині України, на Полтавщині, Дніпропетровщині, Черкащині очікується +20+25 градусів.
Вітер задуватиме з півночі та північного заходу і буде часом навіть сильним.
Впродовж 29-30 травня Україною періодично прокочуватимуться дощі та грози.
У неділю триватиме зниження температури повітря, яке вже торкнеться 30-го травня й східної частини України.
У столиці на День Києва, 29-30 травня очікується: дощ-прояснення, дощ-прояснення. Проти нинішнього тепла вихідними похолодає до +16,+17 градусів.