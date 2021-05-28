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На выходные украинцев взбодрит похолодание

Пятница, 28 мая 2021, 13:32
На выходные украинцев взбодрит похолодание

На выходных в Украине похолодает, на всей территории возможны дожди.

Источник: синоптик Наталья Диденко

Прямая речь: "Из главных украинских погодных новостей ближайших выходных - похолодание!"

Детали: По словам Диденко, уже в субботу температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой, как для конца мая: +15 +21 градус.

Восточной части Украины повезет больше, там еще будут господствовать летние +24 +28 градусов.

В южной части Украины, на Полтавщине, в Днепропетровской, Черкасской областях ожидается +20 +25 градусов.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада и временами будет сильным.

В течение 29-30 мая над Украиной периодически будут проходить дожди и грозы.

В воскресенье будет продолжаться снижение температуры воздуха, которое уже коснется 30 мая и восточной части Украины.

В столице на День Киева, 29-30 мая будут чередоваться дождь и прояснения. Против нынешнего тепла на выходных похолодает до +16 +17 градусов. 

Украинская правда

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Темы: погода
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