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Єврокомісія представила план допомоги Білорусі і направила його Тихановській

П'ятниця, 28 травня 2021, 14:00

Європейська комісія у п’ятницю представила на розгляд Ради ЄС економічний план підтримки Білорусі на 3 млрд євро, який буде задіяний лише після початку демократичних перетворень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила речниця ЄК на брифінгу у Брюсселі.

"Президентка сьогодні надіслала листа опозиційній лідерці Білорусі Світлані Тихановській та іншим опозиційним лідерам, висловивши свою поваги та захоплення мужністю та сміливістю людей Білорусі. Президентка запевнила, що ЄС готовий допомагати мирному демократичному переходу і представила всеосяжний план ЄС економічної підтримки для демократичної Білорусі на 3 млрд євро", - сказала речниця.

За її словами, план є пакетом інвестицій, який базується на грантах та позиках, залученні приватних інвестицій, співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.

В Єврокомісії зазначили, що план допоможе Білорусі стабілізувати економіку, реформувати інституції, створити нові робочі місця.

"ЄС активує цей план лише як тільки Білорусь перейде до демократичного переходу. Це план – послання надії і підтримки білорусам", - зазначили в Єврокомісії.

Нагадаємо, Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового секторів країни як покарання за примусову посадку авіарейсу Ryanair в Мінську.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що оновлений список персональних санкцій щодо Білорусі вже практично узгоджений на технічному рівні.

Про те, як санкції мають вплинути на Білорусь, дивіться також у відео "Європейської правди".

Теми: БілорусьТихановська


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