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Еврокомиссия представила план помощи Беларуси и направила его Тихановской

Пятница, 28 мая 2021, 14:00

Европейская комиссия в пятницу представила на рассмотрение Совета ЕС экономический план поддержки Беларуси на 3 млрд евро, который будет задействован только после начала демократических преобразований.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе.

"Президент сегодня направила письмо оппозиционному лидеру Беларуси Светлане Тихановской и другим оппозиционным лидерам, выразив свое уважение и восхищение мужеством и смелостью людей Беларуси. Президент заверила, что ЕС готов помогать мирному демократическому переходу и представила всеобъемлющий план ЕС экономической поддержки для демократической Беларуси на 3 млрд евро", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, план представляет собой пакет инвестиций, основанный на грантах и ​​займах, привлечении частных инвестиций, сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

В Еврокомиссии отметили, что план поможет Беларуси стабилизировать экономику, реформировать институты, создать новые рабочие места.

"ЕС активирует этот план как только Беларусь перейдет к демократическому переходу. Этот план - послание надежды и поддержки белорусам", - отметили в Еврокомиссии.

Напомним, Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обновленный список персональных санкций в отношении Беларуси уже практически согласован на техническом уровне.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

Темы: БеларусьТихановская


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