Еврокомиссия представила план помощи Беларуси и направила его Тихановской
Европейская комиссия в пятницу представила на рассмотрение Совета ЕС экономический план поддержки Беларуси на 3 млрд евро, который будет задействован только после начала демократических преобразований.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе.
"Президент сегодня направила письмо оппозиционному лидеру Беларуси Светлане Тихановской и другим оппозиционным лидерам, выразив свое уважение и восхищение мужеством и смелостью людей Беларуси. Президент заверила, что ЕС готов помогать мирному демократическому переходу и представила всеобъемлющий план ЕС экономической поддержки для демократической Беларуси на 3 млрд евро", - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, план представляет собой пакет инвестиций, основанный на грантах и займах, привлечении частных инвестиций, сотрудничестве с международными финансовыми институтами.
В Еврокомиссии отметили, что план поможет Беларуси стабилизировать экономику, реформировать институты, создать новые рабочие места.
"ЕС активирует этот план как только Беларусь перейдет к демократическому переходу. Этот план - послание надежды и поддержки белорусам", - отметили в Еврокомиссии.
Напомним, Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске.
Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обновленный список персональных санкций в отношении Беларуси уже практически согласован на техническом уровне.
О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".