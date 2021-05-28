Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссия представила план помощи Беларуси и направила его Тихановской

Пятница, 28 мая 2021, 14:00

Европейская комиссия в пятницу представила на рассмотрение Совета ЕС экономический план поддержки Беларуси на 3 млрд евро, который будет задействован только после начала демократических преобразований.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь ЕК на брифинге в Брюсселе.

"Президент сегодня направила письмо оппозиционному лидеру Беларуси Светлане Тихановской и другим оппозиционным лидерам, выразив свое уважение и восхищение мужеством и смелостью людей Беларуси. Президент заверила, что ЕС готов помогать мирному демократическому переходу и представила всеобъемлющий план ЕС экономической поддержки для демократической Беларуси на 3 млрд евро", - сказала пресс-секретарь.

По ее словам, план представляет собой пакет инвестиций, основанный на грантах и ​​займах, привлечении частных инвестиций, сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

В Еврокомиссии отметили, что план поможет Беларуси стабилизировать экономику, реформировать институты, создать новые рабочие места.

"ЕС активирует этот план как только Беларусь перейдет к демократическому переходу. Этот план - послание надежды и поддержки белорусам", - отметили в Еврокомиссии.

Напомним, Евросоюз может ввести санкции против белорусского калия, а также против нефтяного и финансового секторов страны в качестве наказания за принудительную посадку авиарейса Ryanair в Минске.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что обновленный список персональных санкций в отношении Беларуси уже практически согласован на техническом уровне.

О том, как санкции должны повлиять на Беларусь, смотрите также в видео "Европейской правды".

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьТихановская
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: