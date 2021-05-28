Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Скіфські золоті прикраси хотіли вивезти з України

П'ятниця, 28 травня 2021, 14:44

Служба безпеки запобігла незаконному вивезенню за кордон культурних артефактів часів Скіфської доби, які на міжнародних аукціонах можуть коштувати від $40 тисяч.

Джерело: СБУ, ОГП

Деталі: За попередніми даними слідства, на замовлення європейських клієнтів посередник домовився з кур’єром, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин".

Під час проходження митного контролю в особистих речах кур’єра було виявлено приховані 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.

За попередніми висновками експертів, вилучені ювелірні вироби є унікальними, вони становлять культурну та історичну цінність для України. Такі речі можна вивозити лише з дозволу центрального органу виконавчої влади.

Проводяться слідчі дії. Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі цінностей до Музейного фонду України

 
 
 

Українська правда
Теми: історіямузеїСБУОфіс генпрокурораПрикордонна служба


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українського дипломата викликали в МЗС РФ через "спалення Кремля"

САП хоче забрати квартиру у нардепа Волинця

Білорусь ввела індивідуальні ліцензії для імпорту українських товарів

Лукашенко збирається вакцинувати українців: готує намети зі "Спутником"

ЄС обіцяє Білорусі 3 млрд євро, якщо країна піде демократичним шляхом

Зареєстрованих у "Дії" вакцинують в столичному Міжнародному виставковому центрі

Усі новини...
історія
У Німеччині судять 84-річного чоловіка, який ховав вдома нацистську зброю і танк
Нардепів просять вплинути на хаотичну забудову
Сторіччя Сахарова збігається з вкрай нагальним закликом до свободи
Останні новини
17:08
Угорщина змушена дарувати вакцини іншим країнам через обмаль охочих вакцинуватись
17:03
Путін обговорив стратегію захисту РФ через загрози навколо країни
16:46
"Укртатнафта" Коломойського заявляє про готовність повністю замінити білоруський бензин
16:22
У Німеччині користувач Facebook отримав умовний строк за заклики знищити Меркель
16:15
фото, відеоСБУ показала нічні антитерористичні навчання в метро Києва
16:12
оновленоБілорусь виганяють з Європейської спілки мовлення
16:11
Українського дипломата викликали в МЗС РФ через "спалення Кремля"
16:11
Рада готується скасувати видачу паперових паспортів
16:10
РФ без об‘єктивних причин скоротила мандат місії ОСБЄ на кордоні з Україною – МЗС
16:04
інфографікаУ квітні реальна зарплата у річному вимірі зросла на 20% – Держстат
Усі новини...