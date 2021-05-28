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Скіфські золоті прикраси хотіли вивезти з України

П'ятниця, 28 травня 2021, 14:44
Скіфські золоті прикраси хотіли вивезти з України

Служба безпеки запобігла незаконному вивезенню за кордон культурних артефактів часів Скіфської доби, які на міжнародних аукціонах можуть коштувати від $40 тисяч.

Джерело: СБУ, ОГП

Деталі: За попередніми даними слідства, на замовлення європейських клієнтів посередник домовився з кур’єром, який мав вивезти Скіфські золоті прикраси через пункт пропуску "Ягодин".

Під час проходження митного контролю в особистих речах кур’єра було виявлено приховані 11 підвісок часів Скіфської доби, виготовлених з жовтого та білого золота.

За попередніми висновками експертів, вилучені ювелірні вироби є унікальними, вони становлять культурну та історичну цінність для України. Такі речі можна вивозити лише з дозволу центрального органу виконавчої влади.

Проводяться слідчі дії. Після завершення досудового розслідування розглядатиметься питання щодо передачі цінностей до Музейного фонду України

 
 
 

Українська правда

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Теми: історіямузеїСБУОфіс генпрокурораПрикордонна служба
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