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Скифские золотые украшения хотели вывезти из Украины

Пятница, 28 мая 2021, 14:44
Скифские золотые украшения хотели вывезти из Украины

Служба безопасности предупредила незаконный вывоз за границу культурных артефактов времен Скифской эпохи, которые на международных аукционах могут стоить от $40 тысяч.

Источник: СБУ, ОГП

Детали: По предварительным данным следствия, по заказу европейских клиентов посредник договорился с курьером, который должен был вывезти Скифские золотые украшения через пункт пропуска "Ягодин".

При прохождении таможенного контроля в личных вещах курьера были обнаружены скрытые 11 подвесок времен Скифской эпохи, изготовленных из желтого и белого золота.

По предварительным выводам экспертов, изъятые ювелирные изделия уникальны, они составляют культурную и историческую ценность для Украины. Такие вещи можно вывозить только с разрешения центрального органа исполнительной власти.

Проводятся следственные действия. После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче ценностей в Музейный фонд Украины.

 
 
 

Украинская правда

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Темы: историямузеиСБУОфис генпрокурораПограничная служба
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