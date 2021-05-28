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САП хоче забрати квартиру у нардепа Волинця

П'ятниця, 28 травня 2021, 15:25
Фото з Facebook Волинця

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить нардепу, та стягнення її в дохід держави.

Джерело: пресслужба САП у Facebook

Дослівно: "28 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату, та стягнення її в дохід держави".

Деталі: Повідомляється, нардеп у 2020 році придбав трикімнатну квартиру у Києві, але не вказав, звідки у нього виявилося близько 3 млн гривень, яких не вистачало для такої покупки, зважаючи на розмір законних доходів депутата.

Зазначається, що парламентар муситиме довести законність походження коштів, використаних для придбання квартири, інакше її можуть стягнути в дохід держави.

Наприкінці квітня "Схеми" повідомили, що нардеп від "Батьківщини" Михайло Волинець у червні 2020 року продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за 4 мільйони гривень. І одразу придбав нове житло і два паркомісця в елітній новобудові на Печерську "Бульвар фонтанів" за 7,5 мільйона гривень.

Сам Волинець заявив, що кошти доклала жінка, з якою він проживає. Але в декларації він її не вказав, пояснивши, що вони "не в шлюбі".

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратуранерухомістьВерховна Рада


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