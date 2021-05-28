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САП хочет забрать квартиру у нардепа Волынца

Пятница, 28 мая 2021, 15:25
САП хочет забрать квартиру у нардепа Волынца
Фото с Facebook Волынца

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала иск о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн ​​гривен, что принадлежит нардепу, и взыскании ее в доход государства.

Источник: пресс-служба САП в Facebook

Дословно: "28 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционного суд с иском о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн ​​гривен, что принадлежит народному депутату, и взыскании ее в доход государства".

Детали: Сообщается, нардеп в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве, но не указал, откуда у него оказалось около 3 млн гривен, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата.

Отмечается, что парламентарий должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе ее могут взыскать в доход государства.

В конце апреля "Схемы" сообщили, что нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец в июне 2020 года продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за 4 миллиона гривен. И сразу приобрел новое жилье и два паркоместа в элитной новостройке на Печерске "Бульвар фонтанов" за 7,5 миллиона гривен.

Сам Волынец заявил, что деньги добавила женщина, с которой он живет. Но в декларации он ее не указал, объяснив, что они "не в браке".

Украинская правда

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Темы: Антикоррупционная прокуратуранедвижимостьВерховная Рада
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