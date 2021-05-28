Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва висилає двох білоруських дипломатів

П'ятниця, 28 травня 2021, 15:31
Литва висилає двох білоруських дипломатів
Фото 24tv.ua

МЗС Литви ухвалило рішення оголосити персонами нон грата двох співробітників посольства Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Литви.

28 травня до литовського зовнішньополітичного відомства викликали представника посольства Білорусі, де йому вручили дипломатичну ноту, в якій двох співробітників посольства оголошено персонами нон грата, "оскільки вони здійснювали діяльність, несумісну з дипломатичним статусом".

Дипломатам дали сім днів на виїзд з Литви.

"Рішення є вираженням солідарності з Латвією", – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Міністерство закордонних справ Литви також висловило протест представнику Білорусі щодо триваючих репресій проти громадянського суспільства та незалежних засобів масової інформації і висловило вимогу негайного звільнення Романа Протасевича, його дівчини Софії Сапеги, інших політичних в'язнів та незаконно затриманих осіб.

Нагадаємо, у понеділок Білорусь оголосила про видворення посла Латвії і персоналу посольства через заміну державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий стяг у столиці Латвії Ризі, де в ці дні проходить чемпіонат світу з хокею. Як відомо, біло-червоно-білий прапор під час масових протестів використовують противники режиму Лукашенка.

Уряд Латвії відповів подібним кроком, оголосивши про висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛитваБілорусьдипломатичні відносини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Литва
Експрезидентка Литви: Почати процес вступу України в НАТО треба зараз, не чекаючи кінця війни
Зеленський візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
Президент Литви не виключив накладення вето на текст декларації саміту НАТО
Останні новини
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів, тривога у Києві – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
Усі новини...
Реклама: