Литва висилає двох білоруських дипломатів

МЗС Литви ухвалило рішення оголосити персонами нон грата двох співробітників посольства Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Литви.

28 травня до литовського зовнішньополітичного відомства викликали представника посольства Білорусі, де йому вручили дипломатичну ноту, в якій двох співробітників посольства оголошено персонами нон грата, "оскільки вони здійснювали діяльність, несумісну з дипломатичним статусом".

Дипломатам дали сім днів на виїзд з Литви.

"Рішення є вираженням солідарності з Латвією", – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Міністерство закордонних справ Литви також висловило протест представнику Білорусі щодо триваючих репресій проти громадянського суспільства та незалежних засобів масової інформації і висловило вимогу негайного звільнення Романа Протасевича, його дівчини Софії Сапеги, інших політичних в'язнів та незаконно затриманих осіб.

Нагадаємо, у понеділок Білорусь оголосила про видворення посла Латвії і персоналу посольства через заміну державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий стяг у столиці Латвії Ризі, де в ці дні проходить чемпіонат світу з хокею. Як відомо, біло-червоно-білий прапор під час масових протестів використовують противники режиму Лукашенка.

Уряд Латвії відповів подібним кроком, оголосивши про висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин.