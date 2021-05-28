Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Литва висилає двох білоруських дипломатів

П'ятниця, 28 травня 2021, 15:31
Фото 24tv.ua

МЗС Литви ухвалило рішення оголосити персонами нон грата двох співробітників посольства Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Литви.

28 травня до литовського зовнішньополітичного відомства викликали представника посольства Білорусі, де йому вручили дипломатичну ноту, в якій двох співробітників посольства оголошено персонами нон грата, "оскільки вони здійснювали діяльність, несумісну з дипломатичним статусом".

Дипломатам дали сім днів на виїзд з Литви.

"Рішення є вираженням солідарності з Латвією", – сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Міністерство закордонних справ Литви також висловило протест представнику Білорусі щодо триваючих репресій проти громадянського суспільства та незалежних засобів масової інформації і висловило вимогу негайного звільнення Романа Протасевича, його дівчини Софії Сапеги, інших політичних в'язнів та незаконно затриманих осіб.

Нагадаємо, у понеділок Білорусь оголосила про видворення посла Латвії і персоналу посольства через заміну державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий стяг у столиці Латвії Ризі, де в ці дні проходить чемпіонат світу з хокею. Як відомо, біло-червоно-білий прапор під час масових протестів використовують противники режиму Лукашенка.

Уряд Латвії відповів подібним кроком, оголосивши про висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин.

Теми: ЛитваБілорусьдипломатичні відносини


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоПоліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ

Україна підготувала санкції проти прибічників режиму Лукашенка

Українського дипломата викликали в МЗС РФ через "спалення Кремля"

САП хоче забрати квартиру у нардепа Волинця

Білорусь ввела індивідуальні ліцензії для імпорту українських товарів

Лукашенко збирається вакцинувати українців: готує намети зі "Спутником"

Усі новини...
Литва
Глава МЗС Литви: Лукашенко відкрито погрожує нашій країні наркотиками і нелегалами
Литва закрила свій повітряний простір для авіакомпаній Білорусі
Перша держава ЄС заборонила всі авіарейси, які проходять через Білорусь
Останні новини
19:53
Україна дозволила Угорщині призначити генконсулів на Закарпатті
19:45
Гривня різко зміцніла до євро
19:27
На Київщині діє план перехоплення через втечу арештованого із суду
19:16
Білорусь помстилася Литві за висилку своїх дипломатів
19:03
ОВДП: Портфель іноземців протягом тижня зріс на понад 1 мільярд гривень
18:50
ФотоПоліція проводить обшуки у навчальних центрах для моряків в Одесі – ЗМІ
18:47
Швейцарія збільшила фіндопомогу України на цифровізацію до майже 200 мільйонів
18:47
У Мінкульті розповіли, коли і де можна буде побачити Конституцію Пилипа Орлика
18:36
Україна підготувала санкції проти прибічників режиму Лукашенка
18:35
НБУ уже 8 тижнів поспіль не купує і не продає валюту на міжбанку
Усі новини...