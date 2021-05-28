Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва высылает двух белорусских дипломатов

Пятница, 28 мая 2021, 15:31
Литва высылает двух белорусских дипломатов
Фото 24tv.ua

МИД Литвы принял решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД Литвы.

28 мая в литовское внешнеполитическое ведомство вызвали представителя посольства Беларуси, где ему вручили дипломатическую ноту, в которой двух сотрудников посольства объявлены персонами нон грата, "поскольку они осуществляли деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

Дипломатам дали семь дней на выезд из Литвы.

"Решение является выражением солидарности с Латвией", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Министерство иностранных дел Литвы также выразило протест представителю Беларуси по поводу продолжающихся репрессий против гражданского общества и независимых средств массовой информации и выразило требование немедленного освобождения Романа Протасевича, его девушки Софии Сапеги, других политических заключенных и незаконно задержанных лиц.

Напомним, в понедельник Беларусь объявила о выдворении посла Латвии и персонала посольства из-за замены государственного флага Беларуси на бело-красно-белый флаг в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Как известно, бело-красно-белый флаг во время массовых протестов используют противники режима Лукашенко.

Правительство Латвии ответило подобным шагом, объявив о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛитваБеларусьдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Литва
Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе – Столтенберг
Президент Литвы не исключил наложения вето на текст декларации саммита НАТО
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
20:59
Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками
20:59
фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану
20:42
Оккупанты теряют возле Авдеевки до 400 человек в день – Силы обороны
20:37
обновленоРоссияне запускали с Черного моря "Шахеды"
20:29
На Тернопольщине открыли движение по отремонтированному мосту на трассе международного значения
Все новости...
Реклама: