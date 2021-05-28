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Київ обійшов Пекін і потрапив у 10-ку міст світу з найбруднішим повітрям

П'ятниця, 28 травня 2021, 15:35

Столиця України посідає 10-те місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям.

Джерело: портал IQAir

Деталі: Поточний індекс забруднення повітря у місті складає 106, що означає: повітря в Києві нездорове для чутливих людей.

При цьому індекс від 1 до 50 сигналізує, що повітря в місті чисте, від 51 до 100 – задовільної якості, від 101 до 150 - нездорове для чутливих людей, 151-200 – нездорове для всіх. Якщо індекс падає ще нижче, це значить, що повітря дуже нездорове або навіть небезпечне.

Слід зауважити, що найбруднішим зараз є іранський Тегеран, а от відома своїм брудним повітрям столиця Китаю Пекін наразі має індекс 61 (задовільно).

 

Українська правда
Теми: Київекологіярейтинг


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