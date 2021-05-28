Київ обійшов Пекін і потрапив у 10-ку міст світу з найбруднішим повітрям
П'ятниця, 28 травня 2021, 15:35
Столиця України посідає 10-те місце у світовому рейтингу міст із найбруднішим повітрям.
Джерело: портал IQAir
Деталі: Поточний індекс забруднення повітря у місті складає 106, що означає: повітря в Києві нездорове для чутливих людей.
При цьому індекс від 1 до 50 сигналізує, що повітря в місті чисте, від 51 до 100 – задовільної якості, від 101 до 150 - нездорове для чутливих людей, 151-200 – нездорове для всіх. Якщо індекс падає ще нижче, це значить, що повітря дуже нездорове або навіть небезпечне.
Слід зауважити, що найбруднішим зараз є іранський Тегеран, а от відома своїм брудним повітрям столиця Китаю Пекін наразі має індекс 61 (задовільно).
Українська правда