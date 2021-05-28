Киев обошел Пекин и попал в 10-ку городов мира с самым грязным воздухом

Столица Украины занимает 10-е место в мировом рейтинге городов с самым грязным воздухом.

Источник: портал IQAir

Детали: Текущий индекс загрязнения воздуха в городе составляет 106, что означает: воздух в Киеве нездоровый для чувствительных людей.

При этом индекс от 1 до 50 сигнализирует, что воздух в городе чистый, от 51 до 100 - удовлетворительного качества, от 101 до 150 - нездоровый для чувствительных людей, 151-200 - нездоровый для всех. Если индекс падает еще ниже, это значит, что воздух очень нездоровый или даже опасный.

Следует заметить, что самым грязным сейчас является иранский Тегеран, а вот известная своим грязным воздухом столица Китая Пекин в данный момент имеет индекс 61 (удовлетворительно).