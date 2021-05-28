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Мінкульт поповнив "чорний список" 7 діячами російської культури

П'ятниця, 28 травня 2021, 15:52

Міністерство культури та інформаційної політики поповнило сімома прізвищами список російських діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України.

Джерело: сайт Мінкульту

Деталі: Міністерство вносить зміни до вищезазначеного переліку за поданням СБУ.

28 травня у ньому з’явилися ще сім прізвищ: акторки, народної артистки РФ Віри Алентової, Євгена Александрова, джазового піаніста і композитора народного артиста РФ Ігоря Бріля, Дениса Каганця, джазмена Якова Окуня, засновника кінокомпанії "Таврида Фільм" Одіссея Піпії, співачки Ельвіри Тугушевої, відомої під псевдонімом Elvira T.

Наразі в списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, 199 прізвищ.

Валентина Романенко, УП
Теми: СБУРосіясанкції


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