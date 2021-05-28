Мінкульт поповнив "чорний список" 7 діячами російської культури
П'ятниця, 28 травня 2021, 15:52
Міністерство культури та інформаційної політики поповнило сімома прізвищами список російських діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України.
Джерело: сайт Мінкульту
Деталі: Міністерство вносить зміни до вищезазначеного переліку за поданням СБУ.
28 травня у ньому з’явилися ще сім прізвищ: акторки, народної артистки РФ Віри Алентової, Євгена Александрова, джазового піаніста і композитора народного артиста РФ Ігоря Бріля, Дениса Каганця, джазмена Якова Окуня, засновника кінокомпанії "Таврида Фільм" Одіссея Піпії, співачки Ельвіри Тугушевої, відомої під псевдонімом Elvira T.
Наразі в списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, 199 прізвищ.
Валентина Романенко, УП