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Мінкульт поповнив "чорний список" 7 діячами російської культури

П'ятниця, 28 травня 2021, 15:52
Мінкульт поповнив чорний список 7 діячами російської культури

Міністерство культури та інформаційної політики поповнило сімома прізвищами список російських діячів культури, які створюють загрозу національній безпеці України.

Джерело: сайт Мінкульту

Деталі: Міністерство вносить зміни до вищезазначеного переліку за поданням СБУ.

28 травня у ньому з’явилися ще сім прізвищ: акторки, народної артистки РФ Віри Алентової, Євгена Александрова, джазового піаніста і композитора народного артиста РФ Ігоря Бріля, Дениса Каганця, джазмена Якова Окуня, засновника кінокомпанії "Таврида Фільм" Одіссея Піпії, співачки Ельвіри Тугушевої, відомої під псевдонімом Elvira T.

Наразі в списку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, 199 прізвищ.

Валентина Романенко, УП

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Теми: СБУРосіясанкції
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