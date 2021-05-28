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Минкульт пополнил "черный список" 7 деятелями российской культуры

Пятница, 28 мая 2021, 15:52

Министерство культуры и информационной политики пополнило семью фамилиями список российских деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Источник: сайт Минкульта

Детали: Министерство вносит изменения в вышеуказанный перечень по представлению СБУ.

28 мая в нем появились еще семь фамилий: актрисы, народной артистки РФ Веры Алентовой, Евгения Александрова, джазового пианиста и композитора народного артиста РФ Игоря Бриля, Дениса Каганца, джазмена Якова Окуня, основателя кинокомпании "Таврида Фильм" Одиссея Пипии, певицы Эльвиры Тугушевой, известной под псевдонимом Elvira T.

Сейчас в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, 199 фамилий.

Валентина Романенко, УП
Темы: СБУРосcиясанкции


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