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РФ без об‘єктивних причин скоротила мандат місії ОСБЄ на кордоні з Україною – МЗС

П'ятниця, 28 травня 2021, 16:10
РФ без об‘єктивних причин скоротила мандат місії ОСБЄ на кордоні з Україною – МЗС

Російська Федерація завадила продовженню мандата місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" на стандартний чотиримісячний період, скоротивши його до двох місяців без об‘єктивних причин. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у оприлюдненому у п’ятницю коментарі МЗС України.

Відзначається, що 28 травня Постійна рада ОБСЄ ухвалила консенсусне рішення щодо продовження мандата Місії спостерігачів ОБСЄ на російських прикордонних пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" до 31 липня. У той час як стандартно мандат місії продовжують на чотиримісячний період, цього разу РФ скоротила продовження до двох місяців. 

У МЗС наголосили, що робота місії є важливою в контексті імплементації Мінських угод, зокрема параграфу 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо забезпечення постійно діючого моніторингу на українсько-російському державному кордоні.

"Міністерство закордонних справ України вважає неконструктивною позицію РФ щодо зменшення терміну тривалості мандата Місії спостерігачів ОБСЄ. Це рішення значно посилює адміністративне навантаження на міжнародних спостерігачів та підриває моніторингові можливості місії, які і без того ускладнюються безпідставними обмеженнями з боку Росії", - йдеться у заяві міністерства.

Створюючи перешкоди роботі місії, Росія прагне продовжувати безперешкодне постачання зброї, військового обладнання, боєприпасів, регулярних військ і найманців на окуповані території України, вважають в МЗС.

"Російська Федерація має неухильно виконувати взяті на себе зобов’язання як сторона конфлікту та підписант Мінських угод, що залишається критично важливим для деескалації безпекової ситуації та політико-дипломатичного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту", - йдеться у заяві.

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