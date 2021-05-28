Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

РФ без объективных причин сократила мандат миссии ОСБЕ на границе с Украиной – МИД

Пятница, 28 мая 2021, 16:10

Российская Федерация помешала продолжению мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в пятницу комментарии МИД Украины.

Отмечается, что 28 мая Постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до 31 июля. В то время как стандартно мандат миссии продлевают на четырехмесячный период, на этот раз РФ сократила продление до двух месяцев.

В МИД подчеркнули, что работа миссии важна в контексте имплементации Минских соглашений, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по обеспечению постоянно действующего мониторинга на российско-украинской государственной границе.

"Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока продолжительности мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ. Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России", - говорится в заявлении министерства.

Создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины, считают в МИД.

"Российская Федерация будет неуклонно выполнять взятые на себя обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, что остается критически важным для деэскалации ситуации с безопасностью и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в заявлении.



powered by lun.ua
Главное сегодня

ФотоПолиция проводят обыски в учебных центрах для моряков в Одессе – СМИ

Украина подготовила санкции против сторонников режима Лукашенко

Украинского дипломата вызвали в МИД РФ из-за «сожжения Кремля»

САП хочет забрать квартиру у нардепа Волынца

Беларусь ввела индивидуальные лицензии для импорта украинских товаров

Лукашенко собирается вакцинировать украинцев: готовит палатки со "Спутником"

Все новости...
Последние новости
20:15
Добрались до мультиков: в РФ вынесли предупреждение Disney
19:53
Украина разрешила Венгрии назначить генконсулов ​​на Закарпатье
19:45
Гривня резко окрепла к евро
19:27
На Киевщине действует план перехвата из-за побега арестованного из суда
19:16
Беларусь отомстила Литве за высылку своих дипломатов
19:03
ОВГЗ: Портфель иностранцев в течение недели вырос на более чем 1 миллиард гривен
18:50
ФотоПолиция проводят обыски в учебных центрах для моряков в Одессе – СМИ
18:47
Швейцария увеличила финпомощь Украине на цифровизацию до почти 200 миллионов
18:47
В Минкульте рассказали, когда и где можно будет увидеть Конституцию Пилипа Орлика
18:36
Украина подготовила санкции против сторонников режима Лукашенко
Все новости...