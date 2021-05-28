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РФ без объективных причин сократила мандат миссии ОСБЕ на границе с Украиной – МИД

Пятница, 28 мая 2021, 16:10
РФ без объективных причин сократила мандат миссии ОСБЕ на границе с Украиной – МИД

Российская Федерация помешала продолжению мандата миссии ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на стандартный четырехмесячный период, сократив его до двух месяцев без объективных причин.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в пятницу комментарии МИД Украины.

Отмечается, что 28 мая Постоянный совет ОБСЕ принял консенсусное решение о продлении мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пограничных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до 31 июля. В то время как стандартно мандат миссии продлевают на четырехмесячный период, на этот раз РФ сократила продление до двух месяцев.

В МИД подчеркнули, что работа миссии важна в контексте имплементации Минских соглашений, в частности пункта 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года по обеспечению постоянно действующего мониторинга на российско-украинской государственной границе.

"Министерство иностранных дел Украины считает неконструктивной позицию РФ по уменьшению срока продолжительности мандата Миссии наблюдателей ОБСЕ. Это решение значительно усиливает административную нагрузку на международных наблюдателей и подрывает мониторинговые возможности миссии, которые и без того усложняются безосновательными ограничениями со стороны России", - говорится в заявлении министерства.

Создавая препятствия работе миссии, Россия стремится продолжать беспрепятственные поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на оккупированные территории Украины, считают в МИД.

"Российская Федерация будет неуклонно выполнять взятые на себя обязательства как сторона конфликта и подписант Минских соглашений, что остается критически важным для деэскалации ситуации с безопасностью и политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта", - говорится в заявлении.

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